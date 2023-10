Quarta vittoria consecutiva per il Città di Savona. Questa volta, non ci ha pensato Rapetti ma Gabriele Romano. L’attaccante arrivato dall’Albissole ha festeggiato anche in biancoblù il suo compleanno (ieri) regalandosi i primi goal con gli strisicioni. Sua infatti la doppietta decisiva nel 3 a 1 sul campo della Priamar Liguria.

