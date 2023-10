Calcio, Vadino. Hamati show contro la Virtus Sanremo: “Siamo forti e giochiamo per vincere”

Albenga. Serata da ricordare per il neoacquisto Artur Hamati, subito decisivo dopo il suo ingresso in campo a metà secondo tempo. Se nella prima frazione di gioco, terminata 0 a 0, entrambe le squadre non hanno brillato per l’intero primo tempo, il secondo ha regalato ai tifosi presenti all’Annibale Riva tanto spettacolo. La prima rete del Vadino è arrivata su calcio di rigore, segnato da un altro volto nuovo, En Neymy. Poi l’intuizione di mister Giunta che inserisce Hamati sulla fascia mancina: prima gol di sinistro sul palo di Nerenhausen e poi gol da cineteca che beffa la difesa. Pallone alto con stop orientato che beffa il terzino avversario, corsa ad inseguire il pallone al centro dell’area, finta di corpo che disorienta l’estremo difensore con conseguente dribbling e conclusione a porta vuota: la panchina si riversa in campo ad omaggiare la grande giocata del numero 18.

Ed è proprio l’esterno classe 2001 a spiegarci l’emozioni del post partita: “Sono molto contento di aver dato una mano al mister e ai miei compagni. Era una partita tosta sudata fin dai primi minuti, sono soddisfatto di essere entrato e aver aiutato con i miei gol a chiudere la partita. Aldilà della mia doppietta, oggi è merito di tutta la squadra se siamo riusciti a vincere. Voglio dedicare questi gol a Federico (Donà) che, sfortunatamente, ha subito un infortunio serio nella scorsa partita. Adesso ci godiamo la vittoria e portiamo a casa altri 3 punti”.

