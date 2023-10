Corini alla vigilia di Palermo-Spezia: “Alvini è bravo, sicuro che saranno protagonisti”

“Alvini è un bravo allenatore, abbiamo lavorato molto sulle caratteristiche dello Spezia”. A parlare è Eugenio Corini, il tecnico del Palermo che si avvicina così alla sfida di domani contro le Aquile, pronte a dare continuità ai tre risultati utili di fila, anche sul campo di una delle squadre maggiormente accreditate alla promozione in Serie A: “Le squadre di Alvini giocano in maniera aggressiva e vengono a prenderti alti. Hanno gente di qualità e veloce sugli esterni come Reca ed Elia. Abbiamo lavorato tanto da questo punto di vista per uscire dalla loro pressione e per essere equilibrati da un punto di vista del possesso. Il campo potrà diventare lungo, dobbiamo essere bravi ad essere corti e compatti. Per lo stile di gioco che ha lo Spezia le squadre potranno allungarsi. Rispetto ai precedenti ci bado poco, penso alla partita di domani con la consapevolezza che Alvini è un bravo allenatore”, spiega Corini.

Al Barbera è pronto a tornare anche Salvatore Elia, che in estate lo Spezia ha strappato proprio al Palermo, che dopo l’infortunio della scorsa stagione aveva provato a riacquistarlo dall’Atalanta: “Salvatore ci ha dato tanto, abbiamo vissuto tutti con grande dispiacere il suo infortunio. Ha avuto un grande rendimento. In estate la riflessione è stata complessiva visto che non era un giocatore di proprietà nostra. Abbiamo cercato un giocatore con caratteristiche diverse come Mancuso. Le valutazioni sono state complessive in base a come volevamo completare la rosa. La stima che ho del ragazzo non cambia, gli ho mandato un messaggio dopo la prima partita con l’Under 23, sono contento che abbia trovato una piazza importante in cui sono sicuro che farà vedere il suo valore. L’unica partita che conta è sempre quella che dobbiamo fare. Abbiamo una buona classifica, è importante per noi e dobbiamo pensare a noi stessi. Sono sicuro che lo Spezia sarà protagonista nel campionato”, prosegue.

