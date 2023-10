Due ristoranti al top secondo il Gambero Rosso: sono il Nove di Alassio e la “Spurcacciun-a” di Savona

Savona. È uscita in questi giorni la Guida del Gambero Rosso, che acquista sempre maggior prestigio e che porta alla ribalta ristoranti e vini d’Italia. Interessante dare uno sguardo alle citazioni della Liguria e della provincia di Savona in particolare, limitandosi alle eccellenze per evitare lunghi elenchi, anche se tanti bravi imprenditori lo meriterebbero.

Sette i ristoranti liguri che troviamo tra quelli che hanno ottenuto i punteggi più alti nella categoria “Due Forchette”: Cracco a Portofino, Nove ad Alassio, Il Marin a Eataly di Genova, Orto Bye Jorg Giubbani a Moneglia, DaV Mare a Portofino, A Spurcacciun-a del Mare Hotel a Savona e i Balzi Rossi a Ventimiglia.

