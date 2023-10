CAIRESE 0 – PIETRA LIGURE 0

Si sfidano le uniche due formazioni della provincia di Savona del campionato di Eccellenza. Entrambe le formazioni vengono da una vittoria per 3 a 0. I padroni di casa di mister Boschetto hanno superato in trasferta settimana scorsa la Sammargheritese. Gli ospiti di mister Cocco hanno colto il primo successo in campionato battendo tra le mura amiche del De Vincenzi la Genova Calcio.

