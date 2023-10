Genoa, Gilardino: “Sempre stati in partita contro l’Atalanta. Ekuban e Leali due risorse”

Bergamo. “La mia squadra ha interpretato la gara nel modo giusto. Siamo riusciti a stare in partita per tanto tempo contro un avversario forte”. Così ha esordito Alberto Gilardino ai microfoni di DAZN nel commentare la sconfitta rimediata in casa dell‘Atalanta.

Nel finale l’occasione ghiottissima per il pareggio con Puscas e il ribaltamento di fronte per la rete del definitivo 2-0 segnata da Ederson. Il tecnico biellese però è pienamente soddisfatto della prestazione sul terreno di gioco: “Abbiamo saputo soffrire e nello stesso tempo avuto opportunità per impensierire l’Atalanta, soprattutto su situazioni da calcio piazzato. Quando siamo andati sotto c’è stata una grandissima reazione. Poi ora sta a me curare ogni dettaglio possibile perché tra cinque giorni ci sarà un’altra sfida importante contro la Salernitana. Ma con questo tipo di atteggiamento possiamo solo che fare bene“.

