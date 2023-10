Genova capitale d’Italia: per l’assemblea Anci arrivano Mattarella, Meloni e la ‘sfilata’ dei ministri

Genova. Sarà una due giorni intensissima, con un via vai continuo delle maggiori personalità politiche e istituzionali del paese, attese a Genova in un momento molto delicato sia a livello nazionale che a livello locale. Parliamo della quarantesima assemblea nazionale di Anci, Associazione nazionale comuni italiani, che torna nella nostra città dopo quasi vent’anni, e che ospiterà come di consueto personalità di altissimo profilo istituzionale, dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella in giù.

“Questa volta tocca a noi, dopo 19 anni, ed è un’occasione unica, straordinaria, non solo per mostrare la bellezza di Genova, ma anche per far vedere a tutta Italia il lavoro che abbiamo saputo fare insieme – commenta il direttore di Anci Liguria Pierluigi Vinai a due giorni all’avvio dell’assemblea nazionale di Anci, che vedrà il sindaci di tutta Italia riuniti a Genova dal 24 al 26 ottobre alla Fiera del mare o meglio al Waterfront di levante – I Sindaci di tutta la Liguria hanno lavorato molto in questi anni per rendere Anci Liguria un’espressione importante e significativa a livello nazionale, nel panorama dei Comuni italiani e dell’Anci. Tocca a noi, cercando di far bella figura, cercando di invogliare i Sindaci di tutto il Paese a venire a Genova per affrontare temi innovativi, strutturali, riguardanti le difficoltà che quotidianamente incontrano”. te.

» leggi tutto su www.genova24.it