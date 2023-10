Israele e Palestina, il Pci si defila: “Non parteciperemo a eventi basati su una neutralità e un’equidistanza che non condividiamo”

“In questi giorni si prospettano diverse mobilitazioni in provincia riguardo il conflitto israelo palestinese. Come PCI, pur condividendo l’invito alla cessazione di ogni violenza e al rilascio degli ostaggi, non parteciperemo a eventi basati su una neutralità ed un’equidistanza che non condividiamo”. Lo si legge in una nota diffusa dal Partito comunista italiano, Federazione della Spezia.

“Pur riconoscendo la gravità delle azioni terroristiche di Hamas – prosegue l’intervento del Pci -, non si possono porre sullo stesso piano le responsabilità dei due contendenti ed omettere tutto ciò che è accaduto prima del 7 Ottobre scorso. La storia, infatti, non inizia da questa data come intendono mostrare stampa e mass media dominanti, maestri in una narrazione che ignora volutamente ciò che è accaduto dal 1948 ad oggi. Noi comunisti non possiamo accettare neutralità in presenza di uno Stato come Israele che con ogni mezzo pratica politiche di colonizzazione di brutale occupazione che abbiamo sempre combattuto in tutte le sue forme. In questa situazione ancor più drammatica che abbiamo sempre denunciato non faremo certo eccezione. Gli ultimi drammatici eventi sono il risultato di un odio accumulato in decenni di vessazioni subite dal popolo palestinese e il risultato dell’inazione e della faziosità di un mondo occidentale che ha lasciato fare e che è complice. La rappresaglia israeliana su Gaza sta provocando altre migliaia di vittime tra cui almeno 800 bimbi che vengono purtroppo considerati morti di serie B”.

