Pallanuoto F/ Il Rapallo si impone sul Locatelli Genova (12-5)

Dall’ufficio stampa del Rapallo Nuoto e Pallanuoto

La quarta giornata del campionato di Serie A1 di pallanuoto femminile si chiude con la sfida della

Sciorba tra la neo promossa U.S. Locatelli Genova ed il Rapallo Pallanuoto, che si impone con il

risultato di 12 a 5. Davanti ad una bella bella cornice di pubblico, circa 270 gli spettatori presenti, le

ospiti, come da pronostico, si impongono sulla giovanissima formazione guidata da Coach Della

Zuana facendo loro il secondo derby ligure dopo la vittoria sul Bogliasco. Nonostante una prestazione

non esaltante, il Rapallo conquista con merito tre punti che le valgono la seconda posizione in

classifica a pari merito con formazioni di grande spessore tecnico come SIS Roma, Plebiscito Padova

e Pallanuoto Trieste.

