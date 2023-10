Paoletti: “Contro i pontili ex assessore di una giunta che voleva farne ottocento”

Riqualificazione della rada di Lerici tra i temi principali dell’assemblea pubblica organizzata stamani in Rotonda Vassallo dall’amministrazione comunale. “Un’infrastruttura molto importante, quella dei pontili, alla quale stiamo arrivando – ha dichiarato il sindaco Leonardo Paoletti -. Il progetto è finalmente all’attenzione degli organi deputati, che dovranno poi confrontarsi all’interno di una conferenza dei servizi. La situazione è molto positiva, tutti gli enti hanno dato l’ok. La Soprintendenza ovviamente ha una funzione più delicata, quindi ha chiesto di fare una Valutazione di impatto ambientale nazionale, sulla quale io sono assolutamente concorde, è un procedimento che allunga i tempi ma che garantisce di affrontare il tema in modo compiuto, ed è ciò che vogliamo; la Soprintendenza non è contro i pontili, non fa politica, fa il suo lavoro”.

Soffermandosi sulla situazione attuale, il primo cittadino ha parlato di una Lerici “soffocata da una distesa di gavitelli, da 1.300 barche. Con la riqualificazione ne porteremo 420 a pontile – non ci sarà un solo posto barca in più, si tratta di un trasferimento -, liberando un ettaro di rada. Un progetto che dà risposte alla comunità, un’occasione da non perdere. E che sarà anche importantissimo sotto il profilo ambientale, in quanto consentirà di andare a rigenerare flora e fauna dello specchio acqueo interessato, oggi morte, attraverso le strutture che verranno posate, come confermato da Enea”. Quella attuale, ha aggiunto il sindaco, “è una situazione disordinata, di impatto notevole non solo visivo e paesaggistico ma anche culturale ed economico. Una situazione che non rispecchia la storia e il dna di Lerici, una città di mare e di uomini di mare. Oggi nessuno traccia più rotta su Lerici, siamo fuori dal radar dei naviganti, ma realizzando i posti in transito, ne sono previsti quaranta, la situazione potrà cambiare”.

