Promozione, Carcarese riparte dalla Campese: il live del match

Campo Ligure. Esordio sulla panchina della Carcarese per Mario Pisano, arrivato in biancorosso dopo l’esonero di mister Loris Chiarlone. L’allenatore andorese prende le redini della squadra alla settima giornata di campionato e la speranza è di portare oggi i valbormidesi alla vittoria: la squadra da battere è la Campese.

Dopo gli ultimi giorni turbolenti, con l’eliminazione mercoledì in Coppa Italia ad opera della Praese e il cambio in panchina, ripartire con i tre punti sarebbe fondamentale per la Carcarese, che fin qui, nonostante le ambizioni di vertice, ha conquistato solo una vittoria e tre pareggi. L’avversaria sulla carta è alla portata, ma – si sa – nulla nel calcio è mai scontato.

