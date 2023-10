Recco: depongono un fiore sulle tombe abbandonate

In questo fine settimana è iniziata la pulizia, il riordino, la posa di fiori e lumini nelle tombe in vista della celebrazione dei defunti che si tiene come ogni anno il 2 novembre (giovedì); non dimenticando chi, le tombe dei propri cari le visita ogni giorno.

A Recco il gruppo di giovani “Le aquile del Golfo”, con sede nella parrocchia dei Santi Giovanni “hanno deciso di ricordare anche quelle persone dimenticate da tutti con un semplice fiore posato sul luogo del loro eterno riposo”. L’iniziativa delle “Aquile” non è nuova ed è sempre stata apprezzata dai recchesi. Naturalmente il gruppo sarà lieto se la Comunità vorrà partecipare con offerte o fiori da porre sulle tombe abbandonate.

