Riaperto il Teatro della Gioventù: dopo oltre due anni di vaccini torna l’arte e la musica

Genova. E’ stato uno dei principali hub vaccinali della città, diventando da subito luogo iconico della lotta alla pandemia a Genova, ma adesso ritorna alle origini tornando ad ospitare arte, musica e cultura. Stiamo parlando del Teatro della Gioventù, che venerdì sera ha riaperto i battenti per la prima serata di spettacolo dopo il lungo periodo post pandemico, durante il quale, sospesa l’attività medica, sono stati eseguiti alcuni lavori di ristrutturazione.

Una storia tormentata quella di questo teatro, nato negli anni trenta del secolo scorso come sede dell’ Opera Nazionale Balilla. Dal dopoguerra agli anni settanta, si svolsero attività occasionali, sia teatrali che di intrattenimento; in epoca successiva venne utilizzato per attività pubbliche varie che lo allontanarono dalle funzioni originali. Nel 2003, in occasione dell’evento Genova capitale europea della cultura che si sarebbe tenuto l’anno successivo, la Regione Liguria, proprietaria della struttura, decise di porre mano al restauro e al recupero funzionale del teatro, per restituirlo alla sua destinazione originaria.

» leggi tutto su www.genova24.it