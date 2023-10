Affidato alla società Melara City il parco di Via dei Pini

La società Melara City si è aggiudicata, a seguito di una procedura ad evidenza pubblica, l’assegnazione in concessione dell’area verde all’interno del Parco di Melara in via dei Pini. L’area, di proprietà comunale, è composta da una piazza/anfiteatro in parte perimetrata da gradinate, da un fabbricato adibito a bar-ristoro con annessa un’area porticato-dehor, un altro edificio interamente destinato ai servizi igienici e spogliatoi, un campo da calcetto ed un’area gioco per bambini attrezzata. “Il Parco di Melara, con gli interventi effettuati e la concessione assegnata – dichiara il sindaco Pierluigi Peracchini – torna ad essere un punto di riferimento per i residenti di Melara che potranno fare uso di un’area riqualificata e decorosa. L’amministrazione comunale porta progressivamente avanti progetti specifici su ogni quartiere per migliorare la qualità di vita di chi vi risiede e per dotare la città di spazi e strutture sempre più efficienti e funzionali.”

Nei mesi scorsi il parco era stato oggetto di una profonda riqualificazione attraverso alcuni lavori realizzati dal Comune volti all’adeguamento delle norme di sicurezza che hanno interessato la sistemazione degli impianti elettrici e delle infrastrutture presenti all’interno del Parco unitamente ad un’accurata manutenzione del verde e l’installazione di nuovi giochi per i più piccoli. “In questi anni abbiamo lavorato affinché il patrimonio comunale venisse riqualificato e valorizzato per restituirlo alla Comunità – dichiara l’assessore al Patrimonio Manuela Gagliardi. Questo nuovo affidamento consentirà ai cittadini di Melara di poter usufruire di una zona bella, decorosa e sicura. Melara è l’ennesimo esempio del lavoro portato avanti da questa amministrazione che ha a cuore il bene e i beni dei propri cittadini.”

