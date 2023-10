Calcio, Vadino. Vittoria interna contro la Virtus Sanremo. Giunta: “Contento ma bisogna crescere. Infortuni? Momento difficile”

Albenga. E’ il Vadino ad aggiudicarsi la vittoria contro la Virtus Sanremo, subito dimenticata la sconfitta nella predecente giornata di campionato contro l’Ospedaletti. Vittoria per 3 a 0 arrivata nel secondo tempo, prima il gol sul rigore di En Nejmy porta in vantaggio il club, poi l’intuizione di Giunta che manda in campo Hamati che sigla la doppietta. Tra le esultanze, spicca una dedica particolare a Federico Donà, giocatore di spessore che nella scorsa giornata ha riportato un grave infortunio: rottura del legamento anteriore del ginocchio rotto e probabile stagione finita per lui. Il club e il mister mandano infatti i migliori auguri per una pronta guarigione all’ex San Francesco.

Tre punti fondamentali in ottica classifica utili per consolidare il secondo posto: “Sono contento ma dobbiamo ancora crescere, è vero che siamo alti in classifica e ci siamo riscattati, ma dobbiamo migliorare. Abbiamo iniziato bene con Spotornese e Borgio, oltre a disputare al meglio le prime di campionato. Poi è subentrato qualche infortunio di troppo, siamo un po’ in emergenza in questo momento, però ho a disposizione una rosa all’altezza e molto ampia. Sono soddisfatto, vogliamo rimanere nelle posizioni alte della classifica ma vogliamo anche dar continuità ai nostri giovani: oggi in campo c’erano 6 giocatori del 2000″.

» leggi tutto su www.ivg.it