Cinghiali precipitano dalla falesia per scappare dai cacciatori, climber salvi per miracolo: “Scena straziante”

Orco Feglino. Stavano arrampicando a Feglino, quando quattro cinghiali sono volati giù dalla parete, mentre stavano scappando dai cacciatori. È successo ieri, domenica 22 ottobre. Fortunatamente, ad eccezione dei poveri animali, nessuna delle persone presenti in quel momento (circa una trentina) si è fatta male, ma la tragedia sfiorata ha spinto un gruppo di nove climber a scrivere una lettera al sindaco di Orco Feglino Roberto Barelli.

“Stavamo scalando alla Falesia del Castagno, nella valle di Rian Cornei, quando 4 cinghiali sono precipitati dall’alto della parete di 15 metri, scappando da una battuta di caccia in corso” raccontano i genovesi Francesca Massajoli, Marco Mazzarone, Roberta Cinti, Roberto Trucco, Sarà Schiavo, Francesco Boncompagni, Fabio Sgorbini, Abana Bilbaj e Alessandro Cartatone, che ogni weekend si recano a Feglino per arrampicare. “È stato un miracolo che non siano caduti su scalatori o assicuratori. Sarebbe stata una disgrazia. In falesia c’erano una trentina di persone”, sottolineano.

