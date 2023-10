Arrivato, come previsto, il prolungamento dell’allerta meteo per la Liguria. Alle 13 Arpal ha diffuso il nuovo bollettino previsionale, disponendo per la zona C, quindi quella della Spezia e provincia, allerta arancione dalle 20 di lunedì sino alle 13 di martedì mattina. Poi allerta gialla sino alle 15.

Nel dettaglio, in zona A allerta gialla per temporali dalla mezzanotte alle 15 di martedì 24 ottobre.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com