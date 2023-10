Ex Ilva di Cornigliano, l’rsu: “Al Prefetto 55 lettere in due anni sulla sicurezza ma i nostri allarmi restano inascoltati”

Genova. Ancora un deraglio di carri ferroviari sulla linea interna dell’ex Ilva di Cornigliano. E’ il terzo negli ultimi 11 giorni. E’ successo questa mattina sulla linea di uscita dalla zona “ramblé” in direzione Aeroporto.

“Questo deraglio appare particolarmente grave per l’accentuata inclinazione raggiunta dei carri deragliati, con il rischio di caduta dei coils trasportati, che rende più complicate e rischiose le operazioni di rimozione dei rotoli trasportati prima o durante l’intervento della squadra dei “binaristi” per il recupero dei carri sui binari – scrivono i rappresentanti dei lavoratori nell’ennesima lettera al Preffetto – Le linee ferroviarie interne sono ormai quasi del tutto impraticabili. Ma ciò che ci preoccupa maggiormente è il rischio per i lavoratori che continua a crescere, giorno dopo giorno”.

