Falsa medico all’ospedale privatizzato, Garibaldi (Pd) chiede le dimissioni di Gratarola: “Regione inerme”

Liguria. Dimissioni dell’assessore Gratarola, le chiederà domani durante il consiglio regionale il capogruppo del Partito Democratico Luca Garibaldi, a cui non è piaciuto il comportamento dell’assessore sulla vicenda del falso medico a Bordighera.

“Una notizia talmente assurda da risultare inconcepibile, per la sua gravità” commenta il dem che ricorda il caso: “Nel polo ospedaliero di Bordighera – concesso in gestione ai privati dal primo gennaio, che ora lavorano ‘in affiancamento’ alla ASL 1 – operava, all’interno di una cooperativa di medici ‘a gettoni’ un falso medico, neppure laureato, ma che ha potuto muoversi e lavorare in maniera indisturbata sia nel reparto di Medicina che nel punto di Primo intervento, arrivando a diagnosticare tumori a pazienti che avevano appena terminato un difficile percorso di cura. Una vicenda per cui mi stupisco non siano ancora arrivati gli Ispettori del Ministero della Salute. Ma una vicenda di una gravità tale da non poter essere liquidata con un vergognoso gioco allo scaricabarile tra Regione, ASL, cooperativa dei medici e gestore del polo ospedaliero”.

