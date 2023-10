Golfo dell’Isola Trail Race, a Noli exploit di Elhousine Elazzaoui ma è Rémi Bonnet a vincere le World Series

Noli. È arrivato in Liguria con l’obiettivo di bissare l’impresa del 2022 e ce l’ha fatta. Il Golfo dell’Isola Trail Race consegna a Rémi Bonnet (Salomon/Red Bull, Svizzera) il titolo di trail runner numero 1 al mondo su short distance, nonostante il quarto posto (1h59’35”) nella finale delle Golden Trail World Series, supportate da Salomon, con l’organizzazione di Golfo dell’Isola e TriO Events e il sostegno di Regione Liguria e dei Comuni di Noli, Spotorno, Vezzi Portio e Bergeggi.

In questa stagione un percorso sorprendente per lo svizzero, salito sul gradino più alto del podio alla Marathon du Mont Blanc, alla Pikes Peak Ascent con record e alla Mammoth 26k, oltre al 4° piazzamento alla Zegama. Ancora una volta, però, dopo un eccezionale successo nel prologo, è Elhousine Elazzaoui (Team Holyfat, Marocco) a dominare la competizione in 1h56’14”, seguito da Philemon Ombogo Kiriago (Run2gether, Kenya) in 1h56’29” e Patrick Kipngeno (Run2gether, Kenya) in 1h57’14”.

