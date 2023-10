Lavagna: Mario Dentone presenta il suo ultimo libro

Dal Comune di Lavagna

Proseguono gli appuntamenti nell’ambito dell’iniziativa “ Lavagna incontra gli autori liguri” promossa dall’Assessorato alla Cultura, in collaborazione con la Libreria Fieschi, i gruppi di lettura presenti sul Territorio e Arciragazzi.

Mercoledi 25 Ottobre, alle ore 17,30, nella Sala Ardesie della Biblioteca Civica “ G. Serbandini Bini “, lo scrittore Mario Dentone presenterà il suo ultimo libro “ Un marinaio. 1. La moglie del capitano. “, uscito in libreria a fine giugno e pubblicato da Mursia .

Mario Dentone, noto scrittore ligure, cresciuto a Riva Trigoso da una famiglia di naviganti e pescatori, vive a Moneglia . È autore di numerosi romanzi, di testi teatrali e saggi. Ha contribuito a sceneggiature televisive e cinematografiche. Collabora alle cattedre di Storia del Teatro presso l’Università di

Genova e di Scrittura creativa presso il polo universitario di Savona. Scrive articoli per le pagine culturali de Il Secolo XIX. Dialogherà con lo scrittore, Paola Pastorelli, giornalista del Secolo XIX.

