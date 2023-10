Salta una nuova panchina in B: via Vecchi, la Feralpisalò chiama Zaffaroni

Anche la Feralpisalò dice basta. Salta la quarta panchina della stagione di Serie B, con il club lombardo che ha sollevato dall’incarico il tecnico della promozione, Stefano Vecchi, che paga un inizio stagione più che complicato, che vede la squadra al penultimo posto con solo cinque punti raccolti in dieci partite. La Feralpi ha esonerato Vecchi questa mattina e ora si prepara a sostituirlo con una vecchia conoscenza dello Spezia, quel Marco Zaffaroni artefice della salvezza dell’Hellas Verona dello scorso anno, non confermato sulla panchina degli scaligeri per questa stagione nonostante l’impresa compiuta nello scorso campionato, che ha decretato la retrocessione in B delle Aquile.

