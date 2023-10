Savona, ancora spenti i semafori tra corso Tardy e Benech e corso Viglienzoni: tecnici al lavoro

Savona. Sono ancora spenti i semafori tra corso Tardy e Benech e corso Viglienzoni a Savona. A mandare in tilt l’impianto venerdì mattina un guasto alle schede di gestione. I semafori si sono spenti improvvisamente e in un primo momento, fino all’intervento della municipale, in una delle vie più trafficate di Savona, diverse auto hanno rischiato di fare incidenti.

Questa mattina sul posto sono al lavoro i tecnici per risolvere il problema. Nel frattempo gli agenti della polizia locale dirigono il traffico.

