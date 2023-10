Senzatetto in piazza del Popolo a Savona, la polemica: “Una discarica a cielo aperto”

Savona. “Da più di una settimana Piazza del Popolo è diventato un dormitorio per senzatetto che bivaccano tutte le sere sotto i portici creando una situazione di pericolo sanitario (sporcizia, adempimento bisogni fisiologici in mezzo alle macchine parcheggiate) e sociale non indifferente per i residenti e per coloro che frequentano la Piazza (vedi mercato del lunedi, del mercoledi e del sabato). A sollevare la polemica è un residente di una delle piazze centrali di Savona.

La situazione – spiega il presidente del comitato Vivi Piazza del Popolo Silvano Tabò – è stata segnalata all’amministrazione comunale: “Ormai da qualche giorno alcuni senzatetto dormono sotto i portici di piazza del Popolo, da qualche parte devono pur stare ma così i savonesi smettono di nuovo di frequentare questa zona. Speriamo il Comune riesca a trovare una soluzione con l’aiuto dei servizi sociali e della Caritas – prosegue Tabò -. Eravamo riusciti a far tornare la piazza in condizioni decenti, ma basta un niente per tornare indietro. Noi ce la mettiamo tutta”.

