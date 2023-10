Torna l’allerta arancione, nuova sospensione della didattica in presenza in tutte le scuole del Comune della Spezia

Con il ritorno dell’allerta gialla che si trasformerà in arancione, nuova ordinanza comunale emessa da Palazzo civico per la giornata di domani, martedì 24 ottobre. Il sindaco della Spezia ufficializza la sospensione dell’attività didattica in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, dei servizi per l’infanzia educativi e ricreativi nel Comune della Spezia, l’interdizione a persone o mezzi nei parchi, nei giardini pubblici, nelle aree giochi e nei cimiteri, la sospensione dei mercati ambulanti settimanali (sarebbe previsto quello di Via Prosperi come ogni martedì) previsti sul territorio comunale, il divieto di transito a persone o mezzi nelle seguenti zone: Via Beghi, sottopasso Cozzani località Terrazze, Via Caselli, Via del Camposanto.

