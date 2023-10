Calcio/ Gudmundsson infila Ochoa e fa volare il Genoa: Salernitana battuta 1-0

Un mese dopo il Genoa ritrova la vittoria al Ferraris: Albert Gudmundsson punisce la Salernitana e porta a casa tre punti preziosi contro una diretta concorrente. Gilardino recupera Retegui e lo lancia dal primo minuto al fianco dell’islandese.

Nel giro di un minuto doppio calcio d’angolo per il Genoa ma prima Dragusin di testa trova la strepitosa deviazione di Ochoa, poi tocca Badelj ma il palo dice no. Al 16’ altro legno, stavolta con un bel tiro di Retegui, poi conclusione da parte di Badelj alta. Il Genoa domina e al 35’ va in vantaggio: Gudmundsson riceve da Malinovskyi, si libera di un giocatore della Salernitana e in diagonale manda la palla in buca. Ochoa battuto e 1-0. Nel finale Sabelli impegna ancora il portiere granata che devia in corner. Si chiude così il primo tempo.

» leggi tutto su www.levantenews.it