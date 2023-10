Chiavari: Giornata di digiuno e preghiera, l’omelia del vescovo

Da don Luca Sardella, direttore ufficio per le comunicazioni sociali e portavoce della Diocesi

Si allega l’omelia tenuta questa sera dal Vescovo diocesano, mons. Giampio Devasini, in occasione del momento di preghiera presieduto in Cattedrale in occasione della Giornata di digiuno e preghiera per la pace.

***

Cari fratelli e sorelle,

tutti gli aggettivi possibili per dire delle disumane atrocità causate dai signori della guerra

medio orientale, tutti gli aggettivi possibili sono stati spesi. Di fronte a strategie di potere

che ci sfuggono e di cui però vediamo i devastanti effetti, siamo chiamati, come credenti,

a non lasciarci paralizzare dal senso di impotenza che inevitabilmente ci prende ma a

reagire con l’unica arma a nostra disposizione: l’arma della preghiera. Sì, ancora una

volta, in questa veglia, vogliamo chiedere al Padre comune che è nei cieli, che tutti i

soggetti coinvolti nel conflitto si lascino finalmente ferire la mente e il cuore dall’immane

sofferenza causata dalle loro azioni e, riconoscendosi fratelli tutti, si impegnino a

percorrere le vie del dialogo per trovare soluzioni di pace giuste e durature. E perché

questa nostra invocazione al Padre comune sia autentica è indispensabile che ciascuno/a

di noi si impegni ad eliminare dalle proprie relazioni quotidiane ogni sentimento e azione

di divisione, di non perdono, di odio, di violenza, di sopraffazione.

Cari fratelli e sorelle, il cammino di preghiera – di cui questa veglia è una tappa –

continui con fiducia nei giorni che verranno fino a che sorga, in medio oriente come in

ogni altro angolo della terra impregnato del sangue di guerre fratricide, l’alba radiosa

della pace

