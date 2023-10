Cosenza, Caserta teme lo Spezia e il Picco: “È la prima in casa, proveranno a vincere”

“Lo Spezia ha ottime individualità, vorrà vincere perché è la prima nel loro stadio”. Fabio Caserta teme le Aquile di Massimiliano Alvini, che domani ospiteranno al Picco il suo Cosenza, reduce da un ko contro la Sampdoria: “Cosa farà lo Spezia non lo sappiamo, al di là delle problematiche numeriche e di modulo. Noi ci siamo preparati cercando di affrontare la partita nel modo migliore possibile. Domani sarà una partita diversa da quella con la Samp, ma comunque difficile, contro un avversario con caratteristiche diverse. Dovremmo essere bravi a sfruttare le nostre occasioni e concedere pochissimo. Lo Spezia ha ottime individualità e qualità nell’uno contro uno”, spiega il tecnico dei calabresi in conferenza stampa.

Il Picco è pronto a spingere e, vista la buona prestazione dello Spezia al Barbera per Caserta sarà fondamentale avere attenzione massima: “Arrivano da un’ottima prestazione a Palermo, dove la vittoria è sfumata all’ultimo secondo. Proveranno a vincere. Al di là del campo sintetico, dove abbiamo anche fatto qualche allenamento, bisogna stare attenti, perché è la prima nel loro stadio. Non dobbiamo farci condizionare dal fattore campo, ma giocare una gara come quella di Pisa e Palermo. Con un atteggiamento giusto per 90 minuti, anche rischiando qualcosa in difesa, ma voglio una squadra propositiva”, racconta l’allenatore, che poi chiosa sulle condizioni dei suoi: “Stanno tutti bene, manca solo Cimino che ha qualche fastidio alla caviglia e La Vardera, che la prossima settimana dovrebbe tornare in gruppo”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com