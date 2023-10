Da Genova l’appello a Meloni di 100 esperti da tutta Europa: “Tutelare i minorenni migranti”

Genova. Grande successo per la seconda edizione del seminario annuale organizzato dal Network Europeo sulla Giustizia a Misura di Minorenne (CFJ-EN) e coordinato da Defence for Children International Italia, dal titolo “Trasformare i sistemi di giustizia per i minorenni migranti”, che ha visto confrontarsi alcuni dei più importanti operatori, funzionari e agenzie nell’ambito della giustizia minorile provenienti da tutta Europa.

Due giorni di incontri, panel e dibattiti tra Palazzo Imperiale (piazza Campetto 8) e la sala conferenze dell’Istituto Nautico San Giorgio (Calata Darsena), in cui i relatori hanno messo a fuoco la primaria importanza della tutela dei minorenni migranti, soprattutto in un Paese di primo approdo come l’Italia, nazione ospitante dell’evento.

