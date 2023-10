Elicottero precipita nei boschi tra Liguria e Toscana, morta la pilota di 28 anni

Liguria. E’ Naomi Maiolani, 28 anni, la vittima dell’incidente di elicottero avvenuto intorno alle 13 di oggi, venerdì 27 ottobre, nei boschi tra Liguria e Toscana, in Lunigiana. La giovane donna era alla guida del velivolo, di proprietà di una ditta della Valtellina. L’elicottero, decollato dall’Isola d’Elba era infatti diretto a Sondrio.

Lo schianto, a cui è succeduto un incendio, è avvenuto tra Ortonovo (La Spezia) e Fontia (Carrara) in un’area boscosa dove sono presenti anche tralicci, in via Calissari. Si tratta di un’area non accessibile poiché vicina a un radar militare.

» leggi tutto su www.genova24.it