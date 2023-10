Erzelli, in manovra 120 milioni per il nuovo ospedale. Partenariato pubblico-privato, in campo Cdp

Genova. “Nella prossima manovra economica il Governo finanzierà con altri 120 milioni di euro in sei anni il progetto Erzelli riconoscendo la strategicità e organicità di un progetto complesso ad alto valore aggiunto in cui trovano ospitalità in modo integrato sia la scuola politecnica universitaria che un centro di medicina computazionale per una sanità di eccellenza a livello nazionale”.

Ad annunciarlo è il presidente della Regione Giovanni Toti che definisce “un importante risultato per la Liguria” l’indicazione che arriva dalla prossima finanziaria e che fa seguito alle interlocuzioni istituzionali avviate nelle ultime settimane a tale proposito.

