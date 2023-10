Frijia: “Voto favorevole Senato a proroga dehors e tavolini all’aperto è motivo di forte soddisfazione”

“Il voto favorevole del Senato sull’emendamento al Dl concorrenza che prevede la proroga dei dehors e tavolini all’aperto fino al 31 dicembre 2024 è motivo di forte soddisfazione. Il provvedimento proposto e sostenuto da Fratelli d’Italia, proroga fino a dicembre del prossimo anno il regime semplificatorio per lo sfruttamento degli spazi pubblici esterni ai locali, consentendo agli esercenti di far fronte all’esigenza dei grandi flussi turistici che fortunatamente registriamo in questi mesi, anche nella nostra città, dopo due anni di crisi a seguito della pandemia”. Lo afferma in una nota l’onorevole Maria Grazia Frijia, vice sindaco e assessore al Turismo del Comune della Spezia.

“Una misura pensata per favorire il tessuto economico e imprenditoriale che ha ricadute positive sia sulla fruibilità delle nostre città sia sull’occupazione, generando nuovi posti di lavoro.

L’emendamento prevede inoltre che queste collocazioni vengano tutelate e monitorate attentamente attraverso una riorganizzazione strutturale”, conclude la parlamentare spezzina di Fratelli d’Italia.

