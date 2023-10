Genoa, Gilardino: “Miglior primo tempo stagionale. Nella ripresa abbiamo tenuto botta”

Genova. C’è un Genoa con Retegui e un Genoa senza Retegui. La partita contro la Salernitana ha mostrato quanto sia importante questo giocatore per il Genoa e soprattutto come anche gli avversari riescano a prendere coraggio senza un uomo pericoloso come lui da controllare. L’uscita per un nuovo problema al ginocchio può essere preoccupante alla luce di come la squadra cambi radicalmente in sua assenza.

Gilardino comunque è soddisfatto: “Sono felice, contento per quello che ha dimostrato la squadra nei 95 minuti. Nel primo tempo abbiamo fatto molto bene in tutti i reparti, nel possesso palla, abbiamo fatto gol e spesso siamo andati per il raddoppio. Nel secondo ci tempo ci siamo abbassati col baricentro e come squadra, ma abbiamo tenuto botta, lavorato sulle ripartenze, la squadra ha ottimi segnali”. Il mister riassume così la vittoria del suo Genoa e la partita a due volti che ha fatto rischiare fino all’ultimo di sfumare il ritorno alla vittoria.

» leggi tutto su www.genova24.it