Genoa-Salernitana LIVE. Retegui torna titolare, anche Malinovskyi dal primo minuto

Genova. Retegui torna titolare, Strootman parte dalla panchina. Gilardino sceglie Malinovskyi dal primo minuto per Genoa-Salernitana, partita che potrebbe rappresentare il rilancio in classifica per i rossoblù dopo le sconfitte brucianti, soprattutto per le decisioni arbitrali, con Milan e Atalanta. Grifone a 8 punti al pari del Verona, Salernitana ferma a 4 e al penultimo posto.

In tribuna è presente stasera Ramon Turone. L’ex capitano del Genoa, 11 gol in 110 partite ufficiali dal 1968 al ’72, poi dirigente del settore giovanile e team manager della prima squadra, è stato invitato dal club nel giorno del suo 75° compleanno.

