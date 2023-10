Il 3 novembre arriva Paola Cortellesi a Genova, presenterà il suo film “C’è ancora domani”

Genova. Paola Cortellesi venerdì 3 novembre 2023 incontra il pubblico al cinema Corallo di Genova per parlare del film “C’è ancora domani”, il suo esordio alla regia. Un’opera prima in cui è impegnata anche come interprete accanto a Valerio Mastandrea, Romana Maggiore Vergano, Emanuela Fanelli, Giorgio Colangeli e Vinicio Marchioni.

Paola Cortellesi è ospite delle due proiezioni delle ore 18.30 e delle ore 21.15, che si chiudono con il dibattito moderato da Francesca Savino del Gruppo ligure critici cinematografici Sncci. Un’occasione per conoscere da vicino un’artista popolare e stimata, titolare di una carriera in cui, grazie alla sua versatilità, ha spaziato con successo dal cinema, alla televisione, al teatro.

