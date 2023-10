Lunezia Volley pronta al debutto in Serie C. Martinelli: “Daremo il massimo”

Al debutto in campionato con una trasferta in terra genovese la squadra di Serie C femminile del Lunezia Volley, militante nel Girone B. La formazione allenata da Giacomo Martinelli, che nella prima giornata ha osservato il turno di riposo, giocherà domani, sabato 28 ottobre alle ore 20.30, in casa dell’Agv Campomorone. Arbitrano Barbieri e Venzano. Squadra al completo anche se pare che più di un’atleta non sia al cento per cento, a cominciare dal libero Sara Mozzachiodi alle prese con una caviglia. “Daremo il massimo per ottenere il massimo – afferma alla vigilia l’allenatore Martinelli – e ciò per due motivi: avere la prova in termini di punti che ha uno sbocco concreto il gran lavoro che stiamo facendo; acquisire tranquillità in una categoria che rispetto alla scorsa stagione è un po’ più competitiva quando noi sulla carta abbiano forse un pochino di potenzialità in meno”.

“Partita difficile, ma siamo attrezzati per affrontarla, anche perché col gran lavoro e i progressi rispetto alla scorsa annata l’attuale rosa è in grado di supplire a quel paio di partenze verificatesi durante l’estate”, le parole del direttore tecnico Stefano Menconi. E parlando di partenze estive il pensiero va ad atlete quali l’ex vicecapitano e opposto Rebecca Lupi, che ha salutato il Lunezia Volley per motivi di studio, e la banda Stella Caruso, entrata nel Club Italia.

Il dt Mancuso è inoltre allenatore della seconda squadra biancoblu, di scena, dopo l’esordio vittorioso in casa per 3-0 sull’ Audax Quinto al Palabologna sarzanese, al Palasport di Busalla contro il Volleyscrivia, sempre sabato 28 (ore 20, arbitro Magnanego); assente l’attaccante Angelica Vocale, ancora in via di recupero.

“Quella busallese è squadra forte – afferma Menconi – e oltretutto esperta, dalla nostra abbiamo la gioventù e il gran lavoro che stiamo svolgendo, che però andrebbe supportato da quella esperienza che contiamo di prenderci presto. Di sicuro ce la metteremo tutta”.

