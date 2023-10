Mareggiata: turisti a rischio per una foto, o per mettere i piedi a bagno

La mareggiata che si è abbattuta sul litorale vede la costante sfida di turisti che ignorano ogni norma di sicurezza pur di scattare una foto come a Sestri Levante dove è stata ignorata la presenza del nastro bianco-rosso steso dai vigili urbani ad indicare il pericolo ad avvicinarsi alla battigia. O a Camogli dove studenti in gita, sono scesi in spiaggia in costume mettendo i piedi a bagno, ignorando i rischi; ad allontanarli non gli insegnanti che li accompagnavano, ma, a più riprese, la polizia urbana. Ieri sera invece a Recco una coppia ha raggiunto il molo di levante ed è stata ghermita da un’onda e trasportata poi in codice giallo al pronto soccorso del San Martino. Nel primo pomeriggio una donna è caduta nella scogliere a Pieve Ligure, soccorsa dal 118, dalla Croce Verde di Camogli con il supporto dei vigili del fuoco di Rapallo.

