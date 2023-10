Natale: “Spezia verso perdita progetto idrogeno verde, ma a Toti e Peracchini scivola tutto addosso come nulla fosse”

“La Spezia si avvia a perdere il progetto da 14 milioni di euro per installare un sito di produzione dell’idrogeno verde nell’area dell’ex centrale Enel di Vallegrande. Da notizie informali sembra ormai chiaro che Enel sia prossima a comunicare la rinuncia. La nostra città perde ancora una volta il treno del Pnrr. Un colpo durissimo per le prospettive future della città, che Peracchini e Toti provano a far passare nel completo silenzio. Un silenzio irritante che non li manleva dalle responsabilità. A partire da quelle di Regione Liguria, che sarebbe dovuto essere il soggetto attuatore di queste misure”. Così in una nota Davide Natale, consigliere regionale del Partito Democratico, che torna a sollevare la questione della riconversione dell’ex centrale termoelettrica a carbone.

“E’ incredibile come chi amministra città, Provincia e Regione non si senta in dovere di prendere la parola e spiegare ai cittadini cosa sta succedendo – prosegue il consigliere regionale e segretario del Partito democratico ligure -. Lo faremo noi al loro posto, ancora una volta: con la rinuncia alla hydrogen valley scompare la prospettiva di portare occupazione di qualità e rilancio del settore produttivo in un’area che solo la settimana scorsa veniva indicata come il fulcro delle potenzialità di crescita di tutto il territorio durante il convegno di Confindustria, sulla base di uno studio di The European House – Ambrosetti. Si cancella un progetto qualificante che avrebbe creato sinergia tra chi può produrre energia a basso impatto e chi ha intenzione di consumarla: nautica, cantieristica e portualità. Ma a Toti e Peracchini tutto scivola addosso come se nulla fosse. La Spezia aveva già perso i 6 milioni del Pnrr dedicati alla rigenerazione urbana (su 20 disponibili, peraltro), ora incassa un’altra notizia che rischia di metterla in una condizione di ritardo rispetto al resto del continente. L’Europa dà, la Liguria non prende. I sindacati richiamano all’attenzione su questo aspetto. Noi da parte nostra non mancheremo di riportare il tema, come già fatto in passato, all’assemblea ligure”.

