Palla a spicchi, è derby tra Basket Follo e Landini Lerici

Sabato di derby cestistico domani sera al Palasprint spezzino. A sfidarsi alle 21.15 per la Divisione regionale 1, girone di Levante, Basket Follo e Landini Lerici, capolista assieme al Tigullio Santa Margherita. Ai follesi padroni di casa manca l’ala-pivot Tommaso Bardelli, infortunato, tuttavia l’ambiente appare motivato dal confronto con la capolista: “Confidiamo in un pubblico numeroso”, l’auspicio del dirigente Giovanni Rescigno.

“Partita difficile e complicata – osserva Gabriele Ricci, allenatore della Landini -, anzitutto perché è un derby, sebbene provinciale, poi perché il Follo è squadra giovane, ma di tutto rispetto, che fa del ritmo alto e dell’intensità il suo punto di forza, quindi dovremmo essere molto bravi a gestire il ritmo della gara così come le scelte offensive. Ci stiamo preparando per cercare di portare portare a casa i due punti sapendo che non sarà per nulla facile”.

