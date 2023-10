Pastorino: “Marittimi, inaccettabile riduzione indennità malattia da 75 a 60 per cento”

“Sono al fianco dei lavoratori marittimi della Liguria e di tutta Italia e trovo inaccettabile la decisione da parte del Governo di ridurre l’indennità di malattia. La misura è contenuta nell’articolo 33 della Manovra (Modifica della misura dell’indennità di malattia della gente di mare) il cui testo prevede la decurtazione della misura dell’indennità di malattia della gente di mare in malattia che dal 75% passa al 60%”. Lo dichiara in una nota il deputato ligure del Pd Luca Pastorino.

“Questa decisione ancora una volta mostra come il Governo picchi sempre sui lavoratori e su chi sta peggio – aggiunge Pastorino – in un settore che già fatica a causa della crisi in corso, andando a impattare in modo considerevole sui più fragili, che dovrebbero invece essere ancor più tutelati. Questo episodio dimostra ancora una volta che le iniziative del Governo sono sempre a danno dei lavoratori”.

