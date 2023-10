Rapallo: sì della giunta alla convenzione Comune e Bizzi & Partners spa

La giunta comunale di Rapallo ha approvato un importante documento, che dovrà poi passare in Consiglio comunale; di fatto fissa i rapporti tra Comune, società che gestisce il porto turistico e in parte la Regione. Una fotografia della concessione e della convenzione col Comune che fissa, ad esempio, il contributo di 50.000 euro annui a favore delle Feste di Luglio da parte della Bizzi & Partners spa. Delibera il cui testo con allegati è integralmente pubblicata sull’Albo pretorio del Comune.

*****

La Giunta comunale con voti unanimi resi ed accertati nei modi di legge

DELIBERA

Di approvare e fare propria la proposta di deliberazione concernente l’oggetto nel testo sotto

riportato.

Successivamente, considerata l’urgenza, con separata votazione, la presente delibera, viene

dichiarata immediatamente eseguibile.

SETTORE 6 – GESTIONE DEL TERRITORIO – SETTORE 6 – GESTIONE DEL

TERRITORIO

Oggetto :

MODIFICA DELL’ATTO SUPPLETIVO DELLA CONCESSIONE

DEMANIALE MARITTIMA N.1666/1971 E SUCCESSIVI ATTI FORMALI.

PROPOSTA DELLE SOCIETÀ PORTO TURISTICO INTERNAZIONALE

DI RAPALLO DI APPROVAZIONE ATTO PROPEDEUTICO

ALL’APERTURA DEL PORTO – ATTO DI INDIRIZZO

Testo Proposta:

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATE integralmente:

– la D.G.C. n. 156 del 05.08.2020, con la quale l’Amministrazione comunale ha formulato un avviso

favorevole sulla proposta pervenuta il 03/08/2020 n. prot. 29474, con la quale la società

concessionaria Porto Turistico Internazionale di Rapallo (per brevità PTIR), congiuntamente alla

Bizzi & Partners S.P.A. (per brevità B&P), dichiarava la sua disponibilità alla sottoscrizione dell’atto

suppletivo (atto propedeutico e complementare alla Concessione Demaniale Marittima,

indispensabile a consentire l’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza delle opere a difesa

dell’abitato e dell’area portuale), prospettando l’assunzione da parte della B&P della posizione di

ausiliario e garante delle obbligazioni del concessionario;

– la D.G.C. n. 252 dell’11.12.2020, con la quale l’Amministrazione comunale ha approvato in via di

indirizzo lo schema di Atto Suppletivo, approvato con Decreto del Commissario Delegato 09/2020;

– la D.C.C. n. 68 del 22.12.2020 con la quale la Civica Amministrazione ha approvato lo schema di

Atto Suppletivo, contenente le modifiche apportate al testo approvato con Decreto del

Commissario Delegato n. 09/2020 del 06.02.2020;

– l’Atto formale Suppletivo n. 01/2021 del 26.03.2021 sottoscritto dal comune in qualità di ente

concedente, dalla società Porto Turistico Internazionale di Rapallo (PTIR) in qualità di

concessionario e dalla soc. Bizzi & Partners S.P.A. in qualità di garante;

– la D.C.C. n. 48 del 30.11.2022, con la quale è stato formulato il favorevole assenso alla proroga

dei termini di esecuzione dei lavori, di ulteriori 180 giorni naturali e consecutivi, rispetto a quanto

stabilito all’art. 3 comma 1 dell’Atto formale Suppletivo n. 01/2021 sottoscritto in data 26 marzo

2021;

– la D.C.C. n. 24 del 16.06.2023, con la quale è stato formulato il favorevole assenso alla proroga

dei termini di esecuzione dei lavori, di ulteriori tre mesi, rispetto a quanto stabilito all’art. 3 comma

1 dell’Atto formale Suppletivo n. 01/2021 sottoscritto n data 26 marzo 2021, anche a seguito della

prima proroga dei lavori di cui alla DCC n. 48/2022;

PREMESSO CHE:

– la soc. PTIR – con sede in Calata Andrea Doria n. 2 – 16035 Rapallo (GE), iscritta al n. 227019 al

REA della CCIAA di Genova, Codice Fiscale e Partita Iva n. 00834160103 – è concessionaria

demaniale del porto turistico Carlo Riva in forza di:

– Atto formale cinquantennale n. 1666 del 10 luglio 1971, rilasciato dalla Capitaneria di Porto di

Genova per occupare una zona demaniale marittima e specchio acqueo in Rapallo, allo scopo di

costruire e gestire un approdo turistico di complessivi mq. 76.000 sino al 22 novembre 2021,

– Atto suppletivo in data 25.2.1994 con la quale l’Autorità Marittima ha concesso l’occupazione di

maggiori aree ammontanti a mq 25.980 (già assentite mediante licenza annuale), necessarie

alla costruzione delle opere a mare del Porto Turistico di Rapallo e di mantenere le opere a terra

del Porto Turistico di Rapallo fino alla scadenza dell’atto formale principale;

– Atto di concessione (avente natura suppletiva) n. 1700 in data 12 ottobre 2000, rilasciato dalla

Capitaneria di Porto di Genova, con il quale è stato concesso di occupare la maggior area di mq.

25.980, con opere costruite e modificate per un totale complessivo di mq. 101.980 ed è stata

prorogata la durata dell’atto sino al 22 novembre 2056;

– Atto in data 04 luglio 2001, rilasciato dalla Capitaneria di Porto di Genova con il quale è stato

concesso di realizzare e mantenere la sopraelevazione della diga foranea del Porto di Rapallo

fino alla scadenza della concessione il 22 novembre 2056;

– a seguito della tempesta marina occorsa il 29 e 30 ottobre 2018, avente carattere di straordinaria

ed eccezionale intensità, sono state compromesse irrimediabilmente le struttura delle opere

portuali in concessione alla soc. PTIR, determinando altresì gravissimi danni all’adiacente porto

pubblico ed al litorale urbano della città di Rapallo;

– a fronte di quanto sopra la soc. PTIR, chiamata ad operare ai sensi degli atti concessori sopra

richiamati, ha elaborato un Piano di Messa in Sicurezza finalizzato al ripristino delle condizioni di

sicurezza delle opere di difese a mare, comprendente la ricostruzione di tutta la marina;

– il suddetto Piano di Messa in Sicurezza prevedeva 3 progressive fasi di intervento, riguardanti sia

il ripristino/potenziamento del molo foraneo, sia il ripristino delle opere retrostanti; tali fasi sono

state delineate in:

– Fase 1: Ripristino urgente della mantellata dell’opera di difesa a mare (molo Sud),

– Fase 2: interventi di manutenzione e miglioramento delle strutture:

 Fase 2.1: Molo alla foce del Torrente Boate (Molo Duca degli Abruzzi)

 Fase 2.2: Molo Langano

 Fase 2.3: Pontili

 Fase 2.4: Molo Est

– Fase 3: potenziamento dell’opera di difesa a mare (molo Sud);

– considerata la gravità dell’evento verificatosi, e preso atto che le strutture portuali svolgevano

anche le funzioni di protezione del retrostante ambito cittadino, gli interventi della fase 1, così

come quelli di fasi 2.1 e 2.2, sono stati eseguiti immediatamente nel corso degli anni 2018 e 2019;

– il progetto delle Fasi residue del “Piano di Messa in Sicurezza” (Fasi 2.3 e 2.4 e Fase 3),

elaborato dalla società concessionaria, è stato sottoposto ad un’unica procedura autorizzativa – ai

sensi dell’ex art. 14 dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15

novembre 2018 e dell’art. 27 bis del D.lgs. 152/2006 – che si è definitivamente conclusa con

conferenza decisoria in data 17.1.2020 e con il Decreto del Presidente della Regione Liguria quale

Commissario Delegato n. 9/2020 del 6.2.2020, comprensiva della pronuncia positiva della

compatibilità ambientale;

– il cronoprogramma dei lavori, ha previsto per la realizzazione degli interventi di progetto inerenti

alla Fase 2 (fase 2.3 e fase 2.4) una durata complessiva pari a circa 14 mesi, mentre per gli

interventi inerenti alla Fase 3 una durata pari a circa 17 mesi;

– in data 26.3.2021 è stato stipulato l’Atto Suppletivo registrato al Registro degli Atti n. 1/2021, con

il quale è stata concessa la realizzazione delle opere di messa in sicurezza approvate dal Decreto

n. 9 del 6.2.2020 e connesso aumento di mq. 11.561,80 della superficie totale assentita con la

concessione demaniale;

– l’Atto Suppletivo del 26.3.2021 è stato sottoscritto – oltre che dal Comune di Rapallo e dalla

concessionaria soc. PTIR – anche dalla soc. Bizzi & Partners S.p.A., che ha partecipato all’Atto in

qualità di operatore economico ausiliario della soc. PTIR per quanto attiene ai requisiti di capacità

economica e finanziaria, assumendo in via solidale le obbligazioni in capo alla soc. PTIR e quale

garante di tutte le obbligazioni dalla stessa assunte. L’Atto Suppletivo ha stabilito in capo alla soc.

Bizzi & Partners S.p.A. la possibilità – fermi gli impegni direttamente assunti – di operare anche

attraverso una società da essa controllata;

– con contratto del 29.03.2021 la soc. PTIR ha affidato l’operatività delle attività di messa in

sicurezza del porto alla soc. ARGO Srl;

– i lavori sono stati:

 avviati il 3 maggio 2021,

 interessati da una variante non sostanziale la cui presa d’atto è stata formalizzata

con D.D. n. 10 del 13.01.2022,

 oggetto di una prima variante per opere relative alle sistemazioni esterne del

progetto di messa in sicurezza del porto, approvate con D.D. n. 964 del 28.09.2022 (c.d. I

variante finiture),

 oggetto di una prima proroga sul termine dei lavori, come da DCC n. 48 del

30.11.2022,

 interessati da una seconda proroga sul termine dei lavori come da DCC n. 24 del

16.06.2023,

 oggetto da una seconda variante per opere di finitura, approvate con D.D. n. 976

del 19.09.2023 (c.d. II variante finiture);

– a margine dei lavori in argomento la soc. PTIR ha attivato ulteriori tre procedure autorizzative

riguardanti la rimodulazione della darsena e la riqualificazione pressoché integrale delle opere a

terra funzionali alle attività del porto, meglio indicate nei punti che seguono;

1) al fine di ottimizzare e modernizzare la funzionalità delle strutture, migliorando la

sicurezza di circolazione e di ormeggio nello specchio d’acqua, PTIR ha predisposto, quale

modifica al Piano Generale di Messa in Sicurezza, il progetto denominato “Interventi di

miglioramento della sicurezza dello specchio acqueo del Porto Turistico Internazionale di

Rapallo” avente ad oggetto la rimozione del pontile n. 1, il rinforzo della banchina del Molo

Langano ed il rinforzo della banchina piazzale. Relativamente a tale progetto, PTIR ha

presentato presso Regione Liguria istanza di convocazione di conferenza di servizi

decisoria, ai sensi della, L. 241/1990, in esito alla quale le opere sono state approvate con

Decreto Direttore Generale della Regione Liguria – Dipartimento Ambiente e Protezione

Civile, n. 8244 in data 23.12.2022, recante attestazione di tutti gli atti autorizzatori

necessari;

2) per gli edifici (nord e sud) che ospitano le attività commerciali, la soc. PTIR ha

ritenuto opportuno eseguire interventi di riqualificazione sulle parti esterne per la

valorizzazione dei prospetti, nonché sugli spazi interni per la redistribuzione dei locali e per

operare parziali modifiche d’uso, delle superfici commerciali, direzionali e per uffici del

porto, per magazzini ed attività produttive, e la contestuale riorganizzazione

dell’autorimessa interrata. Tali interventi sono stati promossi mediante l’acquisizione di titoli

edilizi e paesaggistici diretti;

3) con riferimento alle opere relative all’edificio “Torretta” ed all’edificio “Yacht Club”, la

soc. PTIR ha proposto al Comune di Rapallo l’istanza prot. n. 35557 del 28.07.2022, per

l’ottenimento dei titoli abilitativi necessari per la demolizione e la ricostruzione delle opere a

terra costituite dall’edificio Torretta e per la riqualificazione funzionale dell’edificio Yacht

Club all’interno del Porto Turistico. A seguito di procedura concertativa ex L. 241/90 il

Comune ha autorizzato le opere in parola in data 16.12.2022 con provvedimento

dirigenziale n. 1377/2022 comportante contestuale rilascio del permesso di costruire n.

28/2022;

4) da ultimo la società concessionaria ha proposto ulteriori opere in variante al decreto

n. 9/2020 del Commissario Delegato dell’OCDPC n. 558/2018, a servizio della banchina e

per la modifica delle finiture esterne dei passaggi carrabili e dei camminamenti pedonali, e

relative opere impiantistiche di illuminazione (c.d. “II variante finiture”), nonché opere

concernenti le sistemazioni esterne e le strutture di servizio, tra cui la riqualificazione del

punto di erogazione carburanti e la realizzazione di una nuova garitta di ingresso all’area

nautica; tutte opere approvate con D.D. n. 976 in data 19.09.2023 comportante contestuale

rilascio del permesso di costruire n. 19/2023. .

» leggi tutto su www.levantenews.it