“Street for kids”, prove di strada scolastica e mobilità sostenibile davanti ai plessi di Quarto

Genova. Pedibus, kiss&go, giochi in strada, bookcrossing e un flash-mob per sensibilizzare il quartiere sull’importanza di rispettare le norme del Codice della Strada per la sicurezza di tutti. Sono le attività che oggi, prima e dopo la scuola, hanno visto protagonisti i bambini dell’Istituto Comprensivo di Quarto insieme alle loro famiglie.

Le iniziative sono state organizzate dal Comitato Genitori IC Quarto in occasione della quarta edizione di “Streets for Kids”, la campagna europea di Clean Cities finalizzata a promuovere le strade scolastiche, mettere in sicurezza gli spazi in prossimità degli edifici scolastici e incoraggiare l’uso di soluzioni non inquinanti nei percorsi da e verso la scuola, con l’obiettivo finale di arrivare a un trasporto urbano carbon-free entro il 2030.

