Un anno da segretario generale, Montaresi: “Nel momento più difficile una reazione forte che ha riportato a fare davvero squadra”

Il porto della Spezia si appresta a mettere alle spalle un anno a tratti difficile, perché segnato da una netta flessione dei traffici, ma anche denso di novità, come dimostra il cambio di paradigma nei rapporti tra Autorità di sistema portuale, terminalisti e operatori del settore al quale si è assistito negli ultimi mesi, dopo momenti ancora una volta non facili. Ma da raccogliere ci saranno anche importanti soddisfazioni, come il record di passeggeri che sbarcheranno dalle navi da crociera al termine dei 12 mesi.

Se in fatto di contenitori al termine del terzo trimestre sono transitati 835.299 Teu e il raggiungimento dell’auspicata soglia del milione avrebbe comunque un sapore dolce-amaro, per quel che concerne i passeggeri a fine settembre sono stati 567mila e le previsioni confermano la possibilità di alzare l’asticella sino a 720mila, una quota mai raggiunta in passato.

Tra le buone notizie c’è anche la quantità di merci mosse su ferro: i treni contenitori effettuali tra gennaio e settembre ammontano a 5.320 e i carri a 78.679. Numeri che confermano oltre il 30 per cento la percentuale di container movimentati via treno, nonostante un calo dei traffici che oggi si attesta al 6 per cento, in linea con le contrazioni degli scali europei, Nord Europa compreso: Amburgo nel primo semestre 2023 ha avuto una diminuzione del 5,8 per cento, Barcellona dell’11.

“Anche nei momenti in cui abbiamo avuto una riduzione dei volumi la percentuale del numero di contenitori trasportati via ferrovia è aumentata: questo – dichiara a CDS Federica Montaresi – conferma l’importanza di un asset che è sempre più strategico insieme all’utilizzo del retroporto di Santo Stefano Magra e premia il lavoro che stiamo facendo anche attraverso il servizio di navettamento ferroviario di cui a giorni affideremo la gara. Comporre più treni da Santo Stefano in modo da non perdere capacità ferroviaria, ma anzi incrementarla, visto che comunque c’è una risposta forte del mercato. A questo proposito il 10 novembre si svolgerà alla Spezia un per lanciare la formula logistica che caratterizza il nostro porto e ci saranno importanti interlocutori nazionali, compreso l’amministratore delegato di RFI con cui è in corso un’interlocuzione molto forte. La speranza è che ci possano essere elementi positivi anche sugli assi di collegamento, come la Pontremolese”.

In sella da un anno esatto, Montaresi è da anni un dirigente dell’Adsp ed era presente in Via del Molo anche prima della fusione con l’Autorità portuale di Marina di Carrara. Una nomina, quella del 27 ottobre scorso, che ha guardato alla persona, più che agli equilibri politici, come invece solitamente accade. Una scelta del presidente Mario Sommariva, che ha consegnato al Paese la seconda figura femminile ai vertici di un’ente della portualità dopo il segretario generale dell’Adsp di Venezia, Antonella Scardino. Merce rara, le donne, in un comparto che è quasi tutto al maschile, ma nel quale le poche signore presenti hanno solitamente attributi invidiabili.

Come ha vissuto questa nuova esperienza e come sono andati questi primi 12 mesi, all’interno di un contesto che già conosceva, ma nel quale oggi ha un ruolo sicuramente molto diverso?

“Dal mio punto di vista questo anno è andato molto bene: essendo cresciuta dentro l’Autorità di sistema portuale conoscevo i temi e il territorio e questo sicuramente è stato un elemento positivo anche se ovviamente ho dovuto affrontare i temi con una responsabilità diversa. E questo è stato il cambiamento maggiore. C’è una grande sintonia con il presidente Sommariva e questo clima aiuta ad affrontare con maggiore serenità anche le difficoltà, le problematiche più grandi: un elemento di vantaggio nel lavoro che poi si deve fare ogni giorno. Questo ha facilitato l’avvio di progetti belli e importanti per lo sviluppo: penso ad esempio al cold ironing, per cui siamo stati a livello nazionale la prima Adsp ad affidare le gare entro il 31 dicembre del 2022, in anticipo rispetto ai tempi dati dal Pnrr, ma anche penso al momento dell’inaugurazione di Porta Paita. E’ stato un momento importante perché è l’avvio di una fase nuova nel rapporto tra la città e il porto e di una grande trasformazione che nei prossimi anni cambierà il volto della Spezia. Ci sono poi temi su cui stiamo lavorando sodo come il retroporto di Santo Stefano Magra, la Zona logistica semplificata… Progetti che abbiamo potuto sviluppare grazie alla collaborazione e alla professionalità di tutta la struttura. Nel nuovo ruolo, anche grazie l’esperienza di essere all’interno dell’ente da anni, ho voluto cercare di coinvolgere più possibile tutte le persone nelle iniziative, creando gruppi di lavoro ad hoc sui temi, così da aumentare il coinvolgimento e la motivazione e far emergere ancora di più le capacità che sono presenti. E’ un lavoro che secondo me era giusto fare avendo prima vissuto Via del Molo come dipendente e avendo notato alcune mancanze. Per la prima volta quest’anno abbiamo fatto team building, per far lavorare insieme persone che magari non hanno mai lavorato insieme perché appartenenti a uffici diversi. Su ogni progetto non si può avere solo un ufficio che se ne occupi: ci sono vari aspetti ed è importante che tutti gli uffici sappiano cosa sta facendo l’Autorità di sistema portuale, perché se uno si sente parte integrante di quello che viene portato avanti, forse lo fa con ancora più motivazione ed entusiasmo. Da soli non si fa nulla, bisogna lavorare in gruppo. E’ un concetto nel quale credo molto”.

