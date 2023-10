Virtus Don Bosco, presentati lo sponsor e le nuove maglie del club. Il presidente Soffiotto: “Non vediamo l’ora di iniziare”

Varazze. Una matricola assoluta pronta a stupire. Cresce l’attesa per vedere in campo la prima squadra della Virtus Don Bosco, società nata in estate con la voglia di proporre un progetto concentrato principalmente su determinati valori e sullo sviluppo di un settore giovanile all’avanguardia.

Nella giornata di mercoledì sono state presentate le maglie da gioco che la squadra di mister Ponte utilizzerà per scendere in campo: come anticipato, i colori sociali (e dunque quelli predominanti) scelti sono il giallo e il blu. Quest’opzione è stata suffragata per riprendere la tradizione della vecchia squadra dell’Oratorio, compagine da cui la Virtus si prefigge l’obiettivo di ereditare i valori, lo spirito rivolto ai giovani e appunto i colori.

