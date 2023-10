A Genova oltre la metà degli immigrati di tutta la Liguria: l’identikit dei “nuovi genovesi”

Genova. Sono quasi 147.000 le persone straniere residenti in Liguria, su un totale di 1.502.624 residenti, con una crescita dello 0,8% rispetto all’anno precedente e un’incidenza sulla popolazione del 9,8%. La metà vive a Genova: 74.595 persone, che rappresentano il 9,2% della popolazione.

I dati emergono dall’ultimo Dossier Immigrazione, relativo al 2023 ed elaborato in Liguria del Centro Medì. Un fascicolo che finisce uno spaccato dei “nuovi genovesi” e dei “nuovi liguri”, confermando come a oggi la forza lavoro straniera sia fondamentale per rispondere alla domanda del mercato, e come le politiche relative all’immigrazione, oggi, continuino a gestire e a trattare la situazione più come un’emergenza che come qualcosa su cui investire a lungo termine.

