Abbandono rifiuti, il lato creativo dell’inciviltà. Dal lancio rugbystico al travisamento del volto fino alla raccolta “collettiva”

Continua l’opera della Polizia Locale a contrasto di quei comportamenti che ledono la vivibilità e la bellezza dei quartieri cittadini, come l’irregolare conferimento e l’abbandono di rifiuti sul territorio. E’ tempo di numeri e dunque di bilanci ora che l’estate è decisamente andata in archivio: ebbene da inizio luglio secondo i dati forniti dal Comando di Viale Amendola stati oltre 300 i soggetti identificati e sanzionati dagli agenti, 81 dei quali soltanto in questo mese di ottobre che non si è ancora concluso. Diversi sono stati i soggetti che nemmeno strisciano la eco-card e, senza esitazione, lasciano a terra i sacchetti, sicuri di non essere così rintracciabili in alcun modo. Alcuni addirittura compiono il gesto nottetempo ed altri incappucciati, anche nei mesi estivi e caldi, per non farsi inquadrare il volto dalle telecamere, poste a tutela di tutte le isole zonali.

Tentativi per la maggior parte vani, grazie alle nuove telecamere che consentono zoom ed inquadrature nitide, restituendo immagini molto dettagliate. Da tali dati di partenza, gli agenti del Nucleo Decoro in borghese partono con anche indagini tradizionali, tra cui appostamenti mirati, per sanzionare gli incivili. Proprio questo tipo di indagini ha consentito di portare alla luce e far cessare situazioni frutto di comportamenti “organizzati”: in un quartiere si è scoperto che una dozzina di soggetti stranieri si affidavano ad un connazionale, che per mestiere preparava loro i pasti, cosicché proprio quest’ultimo, radunati tutti i rifiuti prodotti nella giornata, ovviamente non differenziando, lasciava i sacchi al fianco delle isole zonali. Non sono mancati poi i soggetti che in sella a biciclette o monopattini lanciavano i rifiuti mentre passavano davanti alle isole zonali, così come sono stati sanzionati alcuni habitué che, approfittando di quando portano il cane fuori la sera per una sgambata, immancabilmente lasciavano sul suolo pubblico l’immondizia.

