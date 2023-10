Alassio, l’istituto Don Bosco ha celebrato la “Giornata Mondiale dell’alimentazione”

Alassio. “La nostra scuola dell’infanzia si fonda sul metodo preventivo salesiano, che costantemente guida la nostra missione educativa”. Lo affermano dall’istituto Don Bosco di Alassio che, anche quest’anno, ha celebrato la “Giornata Mondiale dell’alimentazione”.

“Mettiamo al centro di ogni giornata l’allegria, il rispetto, la creatività e l’attenzione ai bisogni di ciascun bambino, – proseguono dalla scuola, – creando un ambiente in cui ciascuno possa crescere con i propri tempi e i propri bisogni in un clima di serenità. La nostra profonda convinzione è che alimentando la loro curiosità, possiamo dar loro gli strumenti per comprendere il mondo che li circonda”.

