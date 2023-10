Arriva Arezzo, la Tarros recupera Rajacic e vuole la prima vittoria casalinga

Domenica 29 ottobre arriva Arezzo. Al PalaSprint si affrontano due squadre che hanno gli stessi punti in classifica e che arrivano, entrambe, da una bella ed importante vittoria: lo Spezia Basket Tarros, infatti, la scorsa settimana, si è imposto sul difficile parquet di Castelfiorentino, mentre l’Amen BC Servizi SBA Arezzo ha battuto in casa la Virtus Siena. Bianconeri ed amaranto, pertanto, cercano continuità e, innegabilmente, gli spezzini cercano con grande volontà anche la prima vittoria tra le mura amiche del PalaSprint per esultare insieme ai propri tifosi. E’ questo l’obiettivo primario che trapela dalle parole del Direttore Sportivo bianconero Maurizio Caluri: “I nostri tifosi non ci hanno mai fatto mancare il loro supporto nelle prime due partite al PalaSprint, noi abbiamo fatto buone gare ma non siamo riusciti a vincere. Domenica speriamo davvero di uscire con i due punti in tasca, soprattutto per i nostri tifosi, che spero anche stavolta siano numerosi e caldi sugli spalti. Certo non sarà una partita facile perchè Arezzo è una squadra molto competitiva ed intensa, che non molla mai fino all’ultimo”. In casa Spezia Tarros è stata una settimana piuttosto travagliata per gli allenamenti, contraddistinta da diversi piccoli infortuni. La buona notizia è il recupero di Rajacic, anche se pure lui ha alle spalle solo due allenamenti. Palla a due domenica 29 ottobre alle 18 al PalaSprint. Arbitrano Mammola di Chiavari (GE) e Forte di Siena.

