Calcio/ Samp, black out nel recupero: il Sudtirol vince 3-1

La Sampdoria cade nel recupero contro il Sudtirol: finisce 3-1 per i padroni di casa che vincono in rimonta. A nulla la rete de vantaggio di Gonzalez. Una beffa per i blucerchiati che non riescono a portare un punto a casa e proseguire nella striscia di risultati positivi.

Un primo tempo bruttino e con poche emozioni da una parte e dell’altra, mentre una ripresa vibrante e i tre gol arrivati: la sblocca la Sampdoria al 54’ con Gonzalez di testa dagli sviluppi su calcio d’angolo ma i padroni di casa senza mai mollare riacciuffano il pareggio con un gran gol di Odogwu e poi la ribaltano. Siamo nel recupero e al 95’ arriva il rigore realizzato da Casiraghi per un fallo di Ghilardi su Merkaj e poi Pecorino tutto solo in contropiede. Una sconfitta che fa male e lascia la Sampdoria nei bassi fondi di classifica. Sabato prossimo alle 16.15 la sfida con il Palermo al Ferraris.

» leggi tutto su www.levantenews.it