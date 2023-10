Chiavari: mareggiata, chiuso il lungomare, le onde spostano i new jersey

Dall’ufficio stampa del Comune di Chiavari

“Una forte mareggiata si è abbattuta nelle ultime ore sulla nostra costa. Nonostante la potenza delle onde, non si sono verificati particolari danni nel nostro comune – dichiara il sindaco Messuti – Le nuove difese a mare realizzate nella prima cella, tra il Rupinaro e il bar 4 Archi, hanno retto. Nelle altre celle, dove non siamo ancora intervenuti, si sono verificate alcune criticità. È stato necessario chiudere il lungomare dal Nelson in poi perché le onde hanno raggiunto la passeggiata depositando diverso materiale tra sabbia, sassi e legna. Nel tratto attiguo alla Colonia Fara alcune mattonelle della pavimentazione sono state divelte dalla forza del mare. A Preli le onde hanno spostato i new jersey a protezione della strada e hanno accumulato vari detriti. Questa mattina siamo intervenuti subito per ripristinare e pulire la zona del fronte mare, in modo da poterla riaprire e rendere nuovamente fruibile”.

